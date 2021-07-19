Новым спецпредставителем главы ОБСЕ в Украине стал финский дипломат Микко Киннунен
Новым специальным представителем председателя ОБСЕ в Украине стал финский дипломат Микко Киннунен. Его назначила нынешняя глава ОБСЕ Анн Линде.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Финляндии.
"Министр иностранных дел Швеции Эн Линде, которая является действующим председателем ОБСЕ в 2021 году, назначила посла Микко Киннунена на должность специального представителя председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонний контактной группе",- говорится в сообщении.
Указано, что он приступит к своим обязанностям 1 августа.
Известно, что Киннунен является политическим директором (генеральным директором по политическим вопросам) МИД Финляндии.
Кроме этого, в 1996 году он работал директором подразделения по вопросам политики безопасности и первым послом Финляндии по вопросам противодействия гибридным угрозам.
Указано, что в 2009-2013 годах Киннунен был послом Финляндии в Казахстане и Киргизии.
Также он работал в посольствах в Москве и Вашингтоне, и в постоянном представительстве Финляндии при ООН в Нью-Йорке.
Напомним, на заседании постоянного совета ОБСЕ 8 июля официально заявили об уходе посла Хайди Грау с поста специального представителя действующего председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе, который она занимает с декабря 2019 года.
Как писала "Страна", об уходе Грау рассказал 6 июля близкий к минскому переговорному процессу источник.