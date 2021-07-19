Известный датский художник Курт Вестергор, который прославился тем, что рисовал карикатуры на пророка Мухаммеда, умер в возрасте 86 лет.

Об этом сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на датские СМИ.

Как рассказала семья художника Вестергор умер во сне после продолжительной болезни.

Как известно, в 2005 году Вестергор нарисовал пророка Мухаммеда с тюрбаном в виде бомбы. Карикатуры, вызвавшие недовольство мусульман во всем мире, были напечатаны в сентябре 2005 года в датской газете Jyllands Posten, а затем перепечатаны рядом других европейских изданий. Появление этих карикатур вызвало международный скандал. Главный редактор газеты France Soir, также опубликовавшей их, был уволен.

Кроме того, в нескольких мусульманских странах посольства Дании подверглось нападениям. В результате конфликтов, связанных с публикацией карикатур, погибли, по меньшей мере, 50 человек. В самой Дании с момента выхода карикатур было предотвращено несколько терактов. На автора рисунков покушались не один раз. В последние годы жизни Вестергор был вынужден жить под охраной полиции, адрес места проживания художника был засекречен.

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