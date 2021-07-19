Cборная Южной Кореи проверит еду на Олимпийских играх в Токио, которые пройдут с 23 июля по 8 августа, на предмет радиации в связи с аварией на АЭС "Фукусиме".

Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, команда из Южной Кореи будет готовить еду для своих спортсменов отдельно. Представитель Корейского спортивного и олимпийского комитета заявил, что он забронировал отель рядом с олимпийской деревней, в котором будут готовить, а после доставлять пищу в коробках для своих спортсменов.

В свою очередь главный представитель правительства Японии Кацунобу Като отказался комментировать отдельное питание спортсменов из Южной Кореи. При этом он сказал, что организаторы используют ингредиенты, которые соответствуют их стандартам и раскрывают их происхождение.

Напомним, авария на "Фукусиме" произошла десять лет назад - в марте 2011 года. Тогда были повреждены системы охлаждения реакторов, что привело к выбросу радиоактивных материалов. Взрывы из-за сбоя в системе охлаждения повредили четыре из шести реакторов. Из зоны отчуждения радиусом 20 км были эвакуированы десятки тысяч человек. В общей сложности погибли или считаются пропавшими без вести примерно 18 500 человек. В результате аварии погибли 44 человека.

Ранее мы рассказывали, что правительство Японии планирует сбросить в океан воду с АЭС "Фукусима-1", которую уже якобы очистили от радиоактивных частиц. Такое одностороннее решение Токио всерьез обеспокоило Китай и Южную Корею. При этом Госдеп США поддержал решение Японии.