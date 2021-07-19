Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил мнение, что со стороны Литвы "странно" требовать от республики защиты от нелегальных мигрантов в свете санкций.

Об этом со ссылкой на заявление главы государства сообщает агентство БелТА.

"Они ввели против нас санкции, они пошли на удушение моей страны, на удушение моего народа. Я - президент этого народа. Я должен, оценивая ситуацию, предпринимать определенные действия, чтобы народ не удушили, чтобы страну не уничтожили. Предпринимая против белорусского народа подобные деяния, они хотят, чтобы мы их защищали в этой ситуации? Слушайте, по меньшей мере это странно", - сказал Лукашенко

Он добавил, что организация работы по противодействию противоправным действиям на границе, будь то нелегальные миграция, поставки оружия, наркотиков, требует значительных объемов финансирования.

"Если вы хотите, чтобы мы вам в этом помогали, так вы не набрасывайте нам на шею петлю", - сказал глава республики.

Напомним, в последние месяцы в Литве наблюдается всплеск миграции. Пограничники задержали около 1500 человек, перешедших границу Литвы из Беларуси, большинство из них - с Ближнего Востока и Африки. Официальные лица Литвы заявляют, что за всплеском нелегальной миграции стоит правительство Беларуси. Из-за этого в Литве хотят выделения €42 млн для укрепление границы с Беларусью и усовершенствование системы наблюдения.

Также мы сообщали, что президент Беларуси Александр Лукашенко 2 июля на торжественном собрании в честь Дня Независимости заявил об отказе сдерживать миграцию из Южной Азии и Ближнего Востока в Западную Европу.