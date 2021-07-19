В Ивано-Франковской области произошло смертельное ДТП в результате столкновения легковушки и грузовика погиб один человек, еще трое госпитализированы с травмами.

Об этом сообщила пресс-служба полиции региона в понедельник.

"19 июля около 6:15 в полицию поступило сообщение об аварии в Янтаре. На место происшествия сразу выехали следователи областной полиции, следственно-оперативная группа, эксперт-криминалист и спасатели", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, 36-летний местный житель управляя автомобилем "Renault" не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с грузовым автомобилем "Tata". Последним транспортным средством управлял 27-летний житель Львовской области.

Шофер грузовика и его пассажир осмотрены медиками, они получили незначительные телесные повреждения.

"В результате дорожно-транспортного происшествия водитель "Renault" погиб на месте происшествия, а трое пассажиров с телесными повреждениями доставлены в больницу.

У водителя грузового автомобиля отобрана кровь для проверки на состояние опьянения, результат - трезвый", - рассказали в полиции.

Позже в пресс-службе добавили, что 31-летний пассажир транспортного средства скончался в больнице от полученных травм в результате аварии.

По факту аварии следователи начали уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

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