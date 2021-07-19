Киевской областная прокуратура требует признать недействительным договор на сумму более 112 миллионов гривен о закупке работ по строительству хранилища для хранения радиоактивных отходов.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры в понедельник, 19 июля, на своей странице в Facebook.

"Киевской областной прокуратурой установлено нарушение требований Закона Украины "О публичных закупках" при заключении договора между одним из государственных предприятий и субъектом хозяйствования о закупке работ по строительству хранилища для хранения радиоактивных отходов украинских АЭС в зоне отчуждения на сумму более 112 млн грн", - говорится в сообщении.

После изучения материалов по тендерной документации было установлено, что "субъект хозяйствования не соответствует квалификационным критериям, установленным заказчиком в части отсутствия подтверждения наличия оборудования и материально-технической базы для выполнения работ".

Из-за этого прокуратура обратилась с иском в Хозяйственный суд Киевской области о признании недействительным решения тендерного комитета и договора подряда.

В настоящее время судебное разбирательство продолжается.

Ранее мы рассказывали, что в подвале киевского института нашли радиоактивный ящик. Спустя два года его отвезли в зону отчуждения.

Также сообщали, что ЧАЭС будет сотрудничать с Корейским институтом исследований атомной энергии по дезактивации радиоактивно загрязненных материалов.