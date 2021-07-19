В Москве мать оставила отцу их 11-месячного ребенка, однако тот отправил дочь в медучреждение.

Об этом сообщает Mash.

По данным телеграм-канала, после рождения дочери у Анастасии и Марка начались проблемы, по словам девушки, ее парень был агрессивным, распускал руки и запрещал видеться с друзьями, а спустя полтора месяца и вовсе ушел жить в хостел. Анастасия пыталась растить дочь самостоятельно, Марк никак не помогал, лишь забегал увидеться с маленькой Катей на 5-10 минут.

Спустя некоторое время Анастасия решила оставить дочь мужу. По ее словам, так она хотела показать, что отец должен нести ответственность за своего ребенка. Девушка написала Марку сообщение "Я к тебе сейчас приеду и оставлю ребёнка, крутись как хочешь" и оставила Катю в хостеле.

"Я отвезла ребенка супругу, оставила нашу дочь с ним. После поехала по своим делам. Через некоторое время мне позвонили сотрудники полиции и рассказали о том, что моя дочь и мой муж находятся сейчас у них в отделе и рассматривается вопрос о передаче нашего ребёнка в органы опеки. Я подъехала в отдел полиции но меня до ребёнка не допустили - это все происходило в закрытом кабинете. Мне обещали дать возможность увидеть и забрать ребёнка, однако этого не произошло этого и ее увезли в больницу", - рассказала мать девочки.

У отца Кати другая версия произошедшего. По его словам, Анастасия бросила ребенка, чтобы ему насолить. После того, как она отправила Марку сообщение о том, что оставляет ребенка в хостеле, девушка его якобы стерла. Приехав в хостел отец ребенка попросил администрацию вызвать полицию.

Инспектору по делам несовершеннолетних Марк сказал, что не может оставить девочку у себя – якобы у него нет даже бутылочки и одежды. В отделении он также заверил правоохранителей, что у него нет документов на ребенка, однако их позже привезла ему супруга, с которой уже успели пообщаться правоохранители.

После произошедшего мать ребенка уверяет, что хочет забрать ребенка к себе, а отец утверждает, что готов отвезти дочь в Уфу к своим родителям.

Телеграм-канал 112 также поделился видео, на котором показано, как горе-родители бросили своего ребенка в хостеле.

Напомним, недавно на базе отдыха под Киевом мать бросила детей. Девочка утонула, спасая младшего брата из выгребной ямы.

Ранее мы писали о том, как в Харьковской области полиция задержала женщину, которая пыталась убить новорожденного ребенка, бросив его в туалетную яму на железнодорожном вокзале в поселке Панютино.