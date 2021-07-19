В юге Польши паводок, вызванный сильными ливнями, затопил сотни дорог, домов и хозяйственных построек. Также ураган валил деревья и опоры электропередач.

Об этом в ходе брифинга после заседания кризисного штаба сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, пишет TACC.

По его словам, больше всего пострадали Малопольское и Подкарпатское воеводства. Там пожарным за последние сутки пришлось выехать по 600 и 270 раз соответственно.

Как сообщает RMF24, сильный ливень также нанес значительный ущерб общине Косцелиско недалеко от Закопане. Там размыло дороги. А в Витуве трасса воеводства затоплена водой.

Похожая ситуация была и в Окке, где выпало более 25 литров дождя на квадратный метр. Также начались оползни.

Из домов частично эвакуировали местное население.

О жертвах или пострадавших не сообщается.

Напомним, в начале июля катастрофические ливни затопили улицы Германии, а также Бельгии и Нидерландов других европейских стран. Реки, в том числе Рейн, вышли из берегов, смывая дома и автомобили, круша мосты и дороги. Наводнение убило уже 170 человек, еще сотни - пропали. Катаклизм назвали наиболее масштабным в Европе за последние 50 лет.

Также мы рассказывали, что в Киеве пронесся ливень с ураганом. Очевидцы поделились видео ливня и рассказали, что во время дождя потемнело, как поздним вечером, а ветер был таким сильным, что ломал деревья.