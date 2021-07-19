Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что ждет от следующего саммита "Восточного партнерства" политического наполнения и геополитического видения будущего этой инициативы, иначе такой саммит не является предметным.

Об этом Зеленский сообщил на Батумской международной конференции.

"В декабре должен состояться очередной саммит "Восточного партнерства". Это очень важно, но отсутствие со стороны Европейского Союза стратегического видения целей "Восточного партнерства" делает этот формат не таким предметным, полуживым. Нам не нужен саммит ради саммита. У нас гибнут люди, у нас война. Нам нужно политическое наполнение и геополитическое видение будущего этой инициативы. И нам, честно говоря, не понятна целесообразность этого в целом", - заявил Зеленский.

Ранее мы писали о том, что Зеленский посмотрел, как устроена сфера безопасности на границе с оккупированной Абхазией во время своего визита в Грузию для участия в "Батумской международной конференции".

Помимо этого, Беларусь в ответ на санкции ЕС против Минска приостановила участие в инициативе "Восточное партнерство".