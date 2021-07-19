Во вторник, 20 июля, президент РФ Владимир Путин встретится в Москве с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, который будет находиться в России с рабочим визитом.

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"Предполагается рассмотреть ключевые вопросы дальнейшего укрепления российско-азербайджанских отношений стратегического партнерства с акцентом на торгово-инвестиционное и гуманитарное сотрудничество", - сообщили в Кремле.

Также сообщается, что лидеры обменяются мнениями "по актуальным региональным проблемам".

"Основное внимание будет уделено практическим аспектам реализации договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года, в том числе решению задач по разблокированию и развитию экономических и транспортных связей", - анонсировали в Кремле.

Напомним, на минувших выходных Минобороны Азербайджана заявило об обстреле Арменией позиций своих военных на границе, а в Минобороны Армении в свою очередь сообщили, что обстрелы вел Азербайджан.

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