Житель Харьковской области решил подзаработать в курортном пгт Кирилловка Запорожской области, предоставляя услугу фото с павлинами. Однако по завершении одного из его рабочих дней отдыхающие засняли, как мужчина засунул птиц в тесные коробки. Полиция открыла дела по факту жестокого обращения с птицами.

Об этом сообщает пресс-служба правоохранителей.

16 июля во время мониторинга социальных сетей и местных сайтов правоохранители увидели публикацию и кадры возможного жестокого обращения с животными.

Речь идет об этом видео, которое засняли отдыхающие. На нем показано, как мужчина поместил двух павлинов в коробки и понес в неизвестном направлении.

Полицейские оперативно провели проверку по этому факту и установили, что предприниматель, житель Харьковской области 1978 года рождения, оказывал отдыхающим услуги съемки фото с павлинами.

15 июля около 23:00 вблизи одной из баз отдыха на улице Коса Федотова в пгт Кирилловка после завершения рабочего дня человек поместил двух павлинов в картонные коробки для того, чтобы перенести их в вольеры. Содержание птиц в этих коробках отдыхающие расценили как жестокое обращение с животными.

"Предприниматель, которого оперативно разыскали полицейские, предоставил все разрешительные документы на птиц, и сообщил, что коробки использовал исключительно для переноса птиц, а содержатся они в вольерах и имеют возможность передвигаться", - рассказали в полиции.

Участковый офицер полиции составил в отношении владельца павлинов протокол по ст. 89 (Жестокое обращение с животными) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Санкция данной статьи предусматривает штраф от двухсот до трехсот необлагаемых минимумов доходов граждан (3400-5100 грн) с конфискацией животного, если его пребывание у владельца представляет угрозу для его жизни или здоровья.

Данный протокол полицейские направили в Акимовский районный суд Запорожской области.

Напомним, недавно Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №2351, предусматривающий усиление мер, направленных на борьбу против жестокого обращения с животными. Документ вводит новые правила выгула и содержания животных, а также ухода за ними.

Ранее мы писали о том, как жителя города Перещепино Днепропетровской области осудили на пять лет лишения свободы за жестокое обращение с курицей и ее убийство.