В России до 2030 года планируется организовать проверку около 50% домашних заданий школьников с помощью искусственного интеллекта (ИИ).

Об этом информирует паспорт стратегии цифровой трансформации образования, подготовленный Минпросвещения России.

"Результаты: до 2030 года — 50% домашних заданий проверяется автоматически с использованием экспертных систем ИИ", — говорится в документе.

В нём уточняется, что эту разработку планируется реализовать в рамках создаваемого сервиса "Цифровой помощник учителя".

Также, как ожидается, до 2024 года 100% школ в России перейдут на безбумажные технологии в организации образовательной деятельности. При этом планируется, что доля электронного документооборота составит 90%.

Ранее мы писали о том, что в одной из школ Московской области IT-компания "АИС Город" внедрит пилотную систему предикативной безопасности. "Умная" система в автоматическом режиме будет следить за безопасностью, контролировать состояние инфраструктуры школы, обеспечение детей питанием и оказание им медицинской помощи при необходимости.

Помимо этого, министерство образования Украины планирует трансформировать Внешнее независимое оценивание (ВНО), чтобы оно определяло не только уровень знаний выпускников, но и умение ими пользоваться - то есть, уровень IQ.