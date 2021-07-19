Вакцины, используемые в Индии для иммунизации населения от коронавируса (в их числе есть и российский "Спутник V" - Ред.), эффективны для борьбы с дельта-штаммом.

Об этом в комментарии индийскому агентству ANI заявил доктор Н.К. Арора, руководитель рабочей группы Центра по Covid-19, со ссылкой на исследования Индийского совета медицинских исследований (ICMR).

"Да, нынешние вакцины эффективны против дельта-штамма, согласно исследованиям, проведенным ICMR по этому вопросу", - сказал эксперт.

В настоящее время Индия использует вакцину Индийского института сыворотки CoviShield, созданную по лицензии AstraZeneca, препарат от Bharat Biotech Covaxin и российский "Спутник V".

Говоря о вероятности новой волны коронавируса в Индии, эксперт сказал, что страна еще не вышла из актуальной вспышки. По его словам, любые будущие волны будут контролироваться и сдерживаться, если большое количество людей будет вакцинировано.

"Вирус начинает заражать часть населения, которая наиболее восприимчива, а также подвержена этой инфекции. Вирус ненадолго отходит после того, как успешно заражает значительную часть населения, и наносит ответный удар, когда иммунитет, выработанный у людей после естественного заражения, ослабевает", - сказал Арора.

Напомним, ранее авторитетный научный журнал Nature сообщил о растущем числе подтверждений эффективности и безопасности российского препарата от коронавируса "Спутник V".

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