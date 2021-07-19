В течение последних дней полицией Тбилиси были задержаны 120 человек, причастных к избиениям в центре города журналистов и мирных граждан 5 июля на ЛГБТ-марше.

Об этом заявил в субботу премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

"Все факты насилия против журналистов будут расследованы в максимально короткие сроки и все виновные будут наказаны показательно", - сказал премьер-министр.

Напомним, в грузинской столице Тбилиси ЛГБТ-активисты в последний момент отказались от проведения "Марша достоинства", которым 5 июля должна была завершиться неделя солидарности с секс-меньшинства. Перед этим противники марша ворвались в офис организации "Тбилиси Прайд" и забросали камнями и бутылками журналистов, в результате чего пострадали десятки сотрудников СМИ..

Кроме того, мы писали, что 6 июля перед зданием грузинского парламента на проспекте Руставели прошла молчаливая акция, на которую прибыли представители оппозиционных партий и неправительственных организаций. Заявленная цель акции - дистанцироваться от срыва "Марша достоинства". К акции присоединились также участники "Тбилиси Прайда", которые не смогли провести свой марш в понедельник. Туда прибыли противники ЛГБТ и спровоцировали столкновения.