В Херсонской области правоохранители разоблачили деятельность преступной группировки, которая обустроила плантацию конопли. У нее изъяли марихуану, стоимость которой по ценам "черного рынка" превышает 10 млн гривен.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

В субботу, 17 июля, правоохранители при силовой поддержке спецподразделения полиции КОРД задокументировали преступную деятельность "наркоаграриев". На месте обнаружили 1 768 кустов конопли и 15 кг высушенной марихуаны, стоимостью более 10 млн гривен.

Злоумышленникам от 24 до 36 лет, двое из них жители Херсона, остальные из области. Мужчины выращивали коноплю среди заводненных участков на левом берегу Днепра. Для ухода за растениями участники группы использовали мотоблок и переносную моторизованную насосную станцию, а также различные удобрения.

Двух фигурантов правоохранители задержали в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. В отношении еще двух граждан проводятся розыскные мероприятия.

Напомним, недавно пограничники уничтожили в селе Счастье более пяти тысяч кустов конопли.

Также мы писали о том, что в Донецкой области женщина усеяла огород коноплей, правоохранители изъяли 708 кустов.