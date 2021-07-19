Пограничники Луцкого отряда в пункт пропуска "Яготин" обнаружили большую партию сигарет, которые были упакованные в деревянные конструкции кабельных катушек.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины в Фейсбуке.

По данным пограничников, ночью в понедельник, 19 июля в пункт пропуска прибыл грузовик "Рено", которым из Украины в Польшу перевозили части кабельных катушек.

При осмотре авто пограничники вместе с таможенниками обнаружили в деревянных конструкциях кабельных катушек 125 тысяч контрабандных сигарет.

После этого пограничники вместе с таможенниками вытащили из деревянных конструкций табачные изделия без акцизных марок Украины и изъяли.

Ранее мы рассказывали, что оперативники Житомирского пограничного отряда совместно с сотрудниками Государственной авиационной службы Украины проверили аэродром близ города Бердичев. На нем нашли парк сильно изношенных самолетов и вертолетов, на которых воздушные контрабандисты переправляли сигареты в страны Евросоюза.

Также сообщали, как под видом замороженной вишни украинец вез в Румынию почти две сотни тысяч пачек сигарет, стоимость которых составляет 9,7 млн грн.