На азовском побережье Украины курортный сезон на грани срыва - купаться невозможно из-за тысяч медуз, которые атаковали прибрежные воды.

Всему виной аномальная жара и климатические изменения последних лет, связанных с падением притока пресной воды в Азовское море.

Узнавали, в каких курортных городах наблюдается нашествие морских обитателей - аурелий и корнеротов, что на этот счет говорят местные власти, ученые и экологи, а также когда можно будет насладиться более-менее чистым морем.

"В море нет людей, медузы начинают разлагаться и вонять"

В группе "Любимая Кирилловка" в Facebook туристы жалуются, что в море невозможно зайти из-за обилия медуз. А те отдыхающие, которые рискуют искупаться воде, выходят из нее с ожогами по всему телу.

Так, пользователь соцсети с ником Roman Roman пишет, что 17 июля после обеда вышел с воды как чесоточный, а у его мамы были красные ожоги.

"Каждый день спрашивают про этот "коллаген" (так он называет медуз, - Ред), говорят нет, брехня. Федотова коса, весь пляж в этом дерьме", - написал отдыхающий, сравнивший медуз с садовой дорожкой под камень и сопливым ковром.

"Отдыхаю на Федотовой косе. Медузами усеяно везде и на пляже и в воде, запах от них жуть. Ни покупаться ни воздухом чистым подышать и комары облепляют полностью вечером даже со спреем", - написала Елена Закутняя.

"Восьмой день. Красивое и чистое медузовое море. Войти не рискнул", – написал Геннадий Гребенюк.

Также отдыхающие делятся в соцсетях видео, на которых видно, что пляжи буквально усыпаны трупами морских существ, из-за чего в море заходить не хочется.

Рассказывают про полупустые пляжи, отсутствие людей в море и возможность искупаться только в бассейне или во время шторма, который на некоторое время отгоняет жалящих созданий.

В штиль же прибрежная зона вновь стремительно наполняется желеобразными животными.

Люди сообщают, что больнее всего медузы жалят в интимных местах.

Также люди рассказывают, что в это же время на Пересыпи (курортный регион с северо-восточной стороны Кирилловки) медуз тоже много, они пекут ноги и отдыхающие предпочитают оставаться в номерах.

Многие курортники пытаются справиться с проблемой, закапывая медуз в песок.

Но такой способ, как оказалось, небезопасен. К отдыхающим обратилась женщина, которая провалились в такую "братскую могилу медуз" в Кирилловке:

"УВ. отдыхающие, я понимаю, что существует проблема с медузами, но хочется попросить, пожалуйста, не ройте огромные ямы на берегу и не устраивайте, братские могилы, (присыпая сверху песочком!!!) Вчера взрослый человек провалился по пояс, а завтра, не дай Бог, ребенок! Поверьте – смешного МАЛО! Всем приятного отдыха!", - приводит цитату издание "Наш город".

В Бердянске с медузами делают фото

В главном городе-курорте Азова - Бердянске - тоже неспокойно. Желеобразные существа досаждают отдыхающим не меньше, чем в Кирилловке. В соцсетях люди тщетно пытаются узнать, остались ли пляжи в городе, где нет здоровенных корнеротов.

"Купаться невозможно! Просто находясь в воде печёт все тело... огромные корнероты обломали нам сегодня поход на море, но зато охотно позировали для фото! Корнерот - достаточно опасная медуза, которая своими лопастями может нанести болезненный ожог. Медузы очень чувствительны к температуре воды, поэтому, когда зимы были холодные, медузы частично вымерзали. Поэтому каждое лето, начиная с середины, сюда заходила новая популяция из Черного моря. В связи с тем, что несколько прошедших зим не было ледового покрова, медузы выжили и стали размножаться. Похоже им очень понравилось в Бердянске", - написала местная жительница Яна.

Количество медуз поражает, люди фотографируются с ними, складируя после этого на берегу - чего местные власти просят не делать, чтобы не навредить морской фауне.

Фото: i_love_brd/Instagram

Мелитополь - море превратилось в кисель

Отдыхающие в Мелитопольском районе жалуются, что медуз настолько много, что вода напоминает кисель.

А в Приморском Посаде (село в Мелитопольском районе Запорожской области) медуз так много, что их приходится собирать по всему побережью самим отдыхающим.

Местные СМИ опубликовал видео, на котором показан этот процесс. Отдыхающие достают морских животных из воды и складывают в большую кучу.

Некоторые собирают морских животных с берега в тачку, другие организовали для медуз своеобразное "кладбище", куда сбрасывают медуз, выброшенных на берег.

При этом из-за палящего зноя медузы быстро разлагаются и вокруг них распространяется невыносимая вонь.

Приморский оазис

Пожалуй, единственным провинциальным курортным городком Приазовья, куда медузы еще не добрались, стал Приморск. Он расположен на юго-востоке Украины в Запорожской области.

Да и в Новопетровке (15 км восточнее от Бердянска) местный пансионат с одноименным названием 18 июля опубликовал видео, на котором медузы не мешают отдыхающим плавать в море.

"Сегодня все звезды сошлись, штиль, ничего не мешает для получения солнечного кайфа!", - подписали видео. Впрочем, непонятно, сколько в этом видео правды, а сколько - рекламы.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Частный пансионат Новопетровка (@pansionat_novopetrovka)

Но вместо медуз здесь другая "беда" - укусы агрессивных комаров. О таком опыте еще в начале июля писала жительница Запорожья Татьяна Педенко, которая отдыхала с ребенком в Новопетровке и малыша сильно покусали.

"Кто ещё собирается на море с детьми, будьте осторожны, много агрессивных ядовитых комаров. Ребенка покусали так, что нога распухла в два раза, стала красная и твердая. Аэрозоли и фумигатор не помогли, все равно и днём и ночью нападают", - писала Татьяна. Женщина отмечает, что им пришлось вызывать "скорую помощь" для ребенка. Медики сделали укол чтобы снять воспаление.

Белосарайская коса - нашествие божьих коровок

На Белосарайской косе (в 25 км к западу от Мариуполя) отдыхающим досаждают божьи коровки. На этих насекомых массово жалуются с начала июля очень много.

Жуков, по словам отдыхающих, можно было встретить не только на пляже, но и на улицах города.

По словам украинцев, укусы божьих коровок неприятные. Но врачи уверяют, что божьи коровки не переносят инфекции и не составляют опасности для человека, если у него нет аллергии.

Энтомологи предполагают, что нашествие божьих коровок прекратиться как только вся тля будет съедена.

Арабатская стрелка - терпимо, но кусают "морские блохи"

В районе Новоалексеевки, Геническа, поселка Генгорка, Счастливцево и Стрелкового - относительно немного медуз. "Относительно рядом, не так густо, но можно зайти и проплыть", - пишет житель Запорожья Andrew Hartmann.

Местные жители сообщают, что помимо нескольких медуз встречали в море мелких ракообразных, которые больно кусают. Это так называемые "морские блохи". При этом температура воды на Арабатской стрелке около 30 градусов.

Скриншот с YouTube-канала "Господарство як хобі"

Но некоторые отдыхающие в этих местах тоже находят медуз. "Медуза, мы друзья", - подписывают фото словами летнего хита Matrang.

Кстати, маленькие медузки в Счастливцево и Стрелковом начали появляться еще в июне. И вот до каких размеров выросли.

Отдых в Геническе Фото: azov_life/Instagram

Когда исчезнут медузы, комары и божьи коровки?

Сезон медуз, мошек и комаров заканчивается с приходом более холодного течения или шторма. Сейчас у насекомых и медуз сезонный пик активности. Но все может измениться к концу лета. Увеличение числа комаров ученые связывают с большим количеством непересыхающих водоемов и сезоном дождей.

А популяция медуз растет из года в год из-за потепления. Зимы стали намного теплее и медузы не успевают вымерзать. Также уменьшилось число пресных рек, впадающих в Азовское море. Это увеличило соленость воды. А медузы, как известно, любят соленую воду. И чем она соленее, тем их становится больше.

По разным данным, количество медуз в Азовском море увеличилось примерно в 1,5 - 2 раза. В Кирилловке медуз грузят и вывозят тракторами. После каждого шторма берег Азовского моря усеян телами медуз, которые разлагаются и заполняют побережье невыносимым смрадом. Именно по этой причине отдыхающие выбирают для отдыха конец весны-начало лета, когда море еще не прогрелось.

Бывалые туристы привыкли уживаться с медузами и комарами. Они советуют брать на отдых больше репеллентов, а после заплыва хорошенько обмываться проточной водой и смазывать места укусов лимонным соком, чтобы снять воспаление и зуд.

В Институте рыбного хозяйства и экологии моря рассказали, что в Азовском море два вида медуз - корнерот и аурелия или медуза ушастая. Кроме вреда здоровью человека они вытесняют ценные виды промысловых рыб, которые как и медузы питаются планктоном.

Корнерот (слева) и аурелия или ушастая медуза (справа)

Что касается роста их численности, то ученые связывают это с увеличением численности медуз в Черном море. Ведь в Азовское море они попадают через Керченский пролив весной.

Свою роль опять же играет также постепенное приближение солености Азовского моря к солености Черного моря (из-за изменения в водном балансе Азовского бассейна) и довольно теплые зимы.

По данным ученых, самая высокая численность медуз в Азовском море была зарегистрирована в 1978 г. (около 7 млн штук.). При этом еще в 2018 году их численность в Азовском море оценивалась на уровне 10 млн. особей.

Специалисты рекомендуют базам отдыха создавать защищенные барьерные сетки от медуз. Так туристы смогут купаться в чистой воде, не кишащими скользкими ядовитыми обитателями.

Отдыхающие тоже просят местных властей установить защитные сетки в сотне метрах от берега, которые помогут сдержать медуз. Но некоторые пользователи выступают против этого, поскольку в сетках могут запутаться сами отдыхающие.

Мэр города Бердянска Валерий Баранов призвал жителей смириться с медузами и не вылавливать их, чтобы не вредить морским обитателям. Он объяснил, что медузы появились в Азовском море из-за потепления и поднятия уровня моря.

Коммунальные службы не могут решить эту проблему.

"Люди, не выбрасывайте, пожалуйста, медуз на берег... Помню, что такое было еще в 1976 году. Тогда впервые увидели таких больших медуз. А потом они исчезли. Мы пытались ранее тоннами их вылавливать из моря, но это ничего не дало... Мы живем на этой планете. Здесь бывают и землетрясения, и цунами, и что хочешь. Как на это реагировать?" - отметил мэр города.