Сотрудники Госбюро расследований при содействии внутренней безопасности Службы безопасности Украины провели задержание двух сотрудников СБУ, которые совершили нападение и забрали оружие у пограничников в Сумской области.

Об этм сообщила пресс-служба ГБР.

Следствие установило, что в ночь с 17 на 18 июля пограничный наряд в составе младшего сержанта и солдата срочной службы осуществляли дежурство на автомобиле недалеко от села Рясное Сумского района.

"К ним в в 1:30 ночи подъехал другой автомобиль с тремя лицами, из которого вышли два человека и подошли к пограничникам. Неизвестные спровоцировали конфликт, завязалась драка, в результате которой неизвестные нанесли пограничникам несколько ударов кулаками, завладели двумя автоматами АКС-74, 4 магазинами по 30 патронов и уехали в неизвестном направлении", - говорится в сообщении.

Как выяснилось, нападавшими оказались сотрудники СБУ. Двоих из них задержали, третий проходит как свидетель.

Недалеко в кукурузном поле были найдены два автомата пограничников, а 2 магазина с с патронами найдено вблизи отделения инспекторов пограничной службы "Славгород" отдела пограничной службы "Краснополье" Сумского пограничного отряда.

В пресс-службе добавили, что во взаимодействии с СБУ продолжаются следственные и оперативные действия.

"В ближайшее время работникам СБУ будет сообщено о подозрении в завладении огнестрельным оружием путем злоупотребления служебным положением организованной группой, совмещенном с насилием, и в умышленном причинении работнику правоохранительного органа телесных повреждений (ч. 3 ст. 262, ч. 2 ст. 345 УК Украины)", - сказано в сообщении.

Теперь им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет с конфискацией имущества.

Примечательно, что ранее в СБУ об этом уже отчитались. В пресс-службе СБУ заявили, что задержали своих же сотрудников, которые, по данным ведомства, напали на украинских пограничников в Сумской области, рядом с российской границей в ночь на 18 июля.

Как сообщалось, в воскресенье, 18 июля, пресс-служба МВД сообщила, что на украинско-российском участке государственной границы в Сумской области произошло нападение на пограничный наряд. Нападавшие, которых, по данным министерства, было трое, нанесли телесные повреждения двум пограничникам и завладели табельным оружием.