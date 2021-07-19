Правительство США, партнеры в Евросоюзе и НАТО обвиняют власти Китая в сотрудничестве с наемными хакерами и обещают шаги в ответ на безответственное поведение КНР. В частности связанным с китайскими властями хакерам в Вашингтоне приписывают атаку с использованием уязвимостей в Microsoft Exchange.

Об этом заявил представитель администрации Белого дома в ходе телефонного брифинга.

"Правительство Соединенных Штатов вместе с союзниками и партнерами официально приписывает злонамеренную киберкампанию с использованием уязвимостей нулевого дня в Microsoft Exchange Server, обнаруженную в марте - несколько месяцев назад, - злоумышленникам в киберпространстве, связанным с министерством госбезопасности Китая с высокой уверенностью", - рассказал он.

Белый дом пообещал, что раскроет способы, которыми, как полагает в Вашингтоне, китайская госбезопасность проводит кибероперации с участием хакеров.

Китай ранее неоднократно отвергал обвинения в кибератаках, призывая международное сообщество совместно противостоять действиям США, которые ставят под угрозу глобальную кибербезопасность и нарушают международные правила.

Также в США заявили, что поведение России в киберсфере отличается от агрессивных действий Китая.

"С российской стороны, к вашему сведению, мы иногда видим людей, которые "подрабатывают по ночам". И мы видим, вы знаете, некоторые связи между российскими спецслужбами и отдельными лицами. Но такого рода использование министерством госбезопасности Китая хакеров на контракте для проведения несанкционированных киберопераций по всему миру - это особый случай", - говорят в Белом доме.

Западные страны регулярно обвиняют Россию и Китай в кибератаках, киберхищениях или их финансировании, Москва и Пекин отвергают все обвинения, называя их неприемлемыми.

Ранее мы писали о том, что президент США Джо Байден поручил спецслужбам установить причастных к кибератаке программ-вымогателей, которая в начале июля поразила сотни американских предприятий, использовавших программу компании Kaseya.

Также в прошлом месяце американская корпорация Microsoft заявила о новой кибератаке, к которой причастна группировка Nobelium. Речь идет о пользователях компании в 36 странах мира. Так, большинство атак оказались безуспешными. Было выявлено только три учреждения, к аккаунтам которых хакеры сумели получить доступ. Сейчас с ними разбираются сотрудники компании.