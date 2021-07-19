Власти Турции могут закрыть границы для иностранных туристов, если ситуация с коронавирусом из-за активного распространения штамма "дельта" ухудшится. Однако на данный момент такой вопрос на повестке не стоит.

Об этом в эфире телеканала CNN Turk заявил министр культуры и туризма республики Мехмет Нури Эрсой.

"Ни от чего гарантии нет, и, конечно, нужно смотреть, что происходит в ряде провинций со штаммом "Дельта". Однако по международным авиарейсам во внимание принимается ситуация по всей стране", - заявил Эрсой.

За последнюю неделю число случаев заражения штаммом "дельта" в Турции возросло почти втрое и достигло 750. По словам министра, есть возможность закрытия границ страны, однако пока такой вопрос не стоит и "все идет хорошо".

Напомним, власти Турции с 1 июля закрыли авиасообщение с Бангладеш, Бразилией, Непалом, Индией, Шри-Ланкой и ЮАР из-за распространения новых штаммов коронавируса.

Ранее мы писали, что украинцы наиболее часто интересуются отдыхом в Бердянске и Железном Порту, а наиболее предпочтительным иностранным государством для летнего отпуска для них осталась Турция.