В Министерстве Украины по делам ветеранов заявляют, что удостоверения участника боевых действий (УБД) будут интегрированы в онлайн-систему "Дия" уже в октябре текущего года.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"После запуска государственного реестра ветеранов мы планируем в октябре представить удостоверение участника боевых действий в онлайн-сервисе государственных услуг "Дия". Кроме того, в приложении будут не только удостоверение участника боевых действий, а всех категорий, которыми мы занимаемся. Это будет началом и инструментом для дальнейших сервисов", - говорится в сообщении.

Также сейчас Минветеранов разрабатывает концепцию и прорабатывает реализацию льготного электронного билета, который будет реализован с помощью сервиса "Дия".

Кроме того, ведомство работает над запуском онлайн-платформы поддержки ветеранской предпринимательской инициативы G2VEI (Government to Veterans Entrepreneurial Initiatives), которая должна дать защитникам Украины равные возможности, независимо от географии проживания, для начала собственного бизнеса.

"Мы хотим объединить ряд онлайн-платформ, которые сейчас созданы, чтобы максимально расширить аудиторию для доступа к этим сервисам. Здесь будут собраны все инструменты государственной поддержки и том числе и в регионах, а также от международных организаций", - подчеркивают в министерстве.

Помимо этого, в Украине уже стали доступны цифровые Covid-сертификаты первым пользователям приложения "Дия". Пока их могут оформить лишь те, кто был вакцинирован, но уже в течение июля планируют запустить также тестирование и для тех, кто переболел.

Также недавно в Верховной Раде приняли в первом чтении законопроект №5463 о введении в Украине онлайн-прописки. "За" проголосовал 251 народный депутат.