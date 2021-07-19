Президент Украины Владимир Зеленский посмотрел, как устроена сфера безопасности на границе с оккупированной Абхазией во время своего визита в Грузию для участия в "Батумской международной конференции".

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента в понедельник.

Сообщается, что глава страны прошелся Ингурскому мосту, который является единственным пунктом пропуска в регионе, где пообщался с представителями Мониторинговой миссии Евросоюза в Грузии.

Как рассказал руководитель миссии Марека Щигела, работа пункта пропуска была ограничена в связи с пандемией Covid-19, из-за чего местные жители испытывали существенные трудности. Ежедневно этот пункт пропуска пересекают до 2 тыс. человек. Он также сообщил, что самопровозглашенные "власти" Абхазии и "Южной Осетии" отказывают миссии в допуске на контролируемую ими оккупированную территорию Грузии.

По словам президента, во время посещения наблюдательного пункта Абастумани он имел возможность увидеть, как идет оккупация части суверенной территории этой страны.

"В Абхазии наращивается военное присутствие РФ, нарушаются права граждан", - сказал Зеленский.

Кроме того, президент заявил, что Украина и Грузия едины в своих инициативах по возвращению временно оккупированных территорий на площадках ведущих международных и региональных организаций.

Также он заверил, что Украина и Грузия являются дружественными государствами и стратегическими партнерами, обоюдно поддерживают территориальную целостность и суверенитет друг друга, поэтому будут совместно работать для деоккупации своих территорий и реализации стремлений.

Напомним,ранее "Страна" писала, что сегодня Зеленский посетит Грузию. Он встретится с главой Евросовета и поучаствует в международной конференции.

Также мы писали, что в понедельник Зеленский выступит на конференции в Батуми с лидерами Грузии и Молдовы.