Ирландский гимнаст Рис Маккленаган проверил, действительно ли кровати, которые подготовили для спортсменов-участников Олимпиады в Токио, не подходят для секса, поскольку они сделаны из картона и ломаются от резких движений.

Видео спортсмен опубликовал в Twitter.

Гимнаст встал на кровать и несколько секунд высоко на ней подпрыгивал. В итоге конструкция выдержала, никаких проблем не возникло, поэтому спортсмен пришел к выводу, что новость об "антисекс" кроватях является фейковой.

Напомним, ранее сообщалось, что во время проведения Олимпийских игр-2020 в Токио спортсмены будут спасть на специальных картонных кроватях. Конструкция и материал мебели для отдыха выбраны специально с расчетом, чтобы предотвратить сексуальные контакты между атлетами. Такое решение было принято в связи с пандемией коронавируса и необходимостью минимизировать все виды коммуникации между участниками соревнований.

Также мы писали о том, что Токио за 6 дней до олимпиады обновил рекорд коронавируса, болезнь нашли у члена комиссии от МОК.

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