Ирландский гимнаст в Токио развенчал миф, что олимпийские "картонные" кровати не пригодны для секса. Видео
Ирландский гимнаст Рис Маккленаган проверил, действительно ли кровати, которые подготовили для спортсменов-участников Олимпиады в Токио, не подходят для секса, поскольку они сделаны из картона и ломаются от резких движений.
Видео спортсмен опубликовал в Twitter.
Гимнаст встал на кровать и несколько секунд высоко на ней подпрыгивал. В итоге конструкция выдержала, никаких проблем не возникло, поэтому спортсмен пришел к выводу, что новость об "антисекс" кроватях является фейковой.
“Anti-sex” beds at the Olympics pic.twitter.com/2jnFm6mKcB— Rhys Mcclenaghan (@McClenaghanRhys) July 18, 2021
Напомним, ранее сообщалось, что во время проведения Олимпийских игр-2020 в Токио спортсмены будут спасть на специальных картонных кроватях. Конструкция и материал мебели для отдыха выбраны специально с расчетом, чтобы предотвратить сексуальные контакты между атлетами. Такое решение было принято в связи с пандемией коронавируса и необходимостью минимизировать все виды коммуникации между участниками соревнований.
Также мы писали о том, что Токио за 6 дней до олимпиады обновил рекорд коронавируса, болезнь нашли у члена комиссии от МОК.
Кроме того, "Страна" сообщала, что соревнования по гребле на Олимпиаде в Токио оказались под угрозой срыва из-за нашествия устриц.