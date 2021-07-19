В России приняли решение пока не вооружать космонавтов Международной космической станции (МКС) перед полетом на орбиту, несмотря на то, что ранее генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин анонсировал это.

Об этом со ссылкой на слова гендиректора - генконструктора Научно-производственного предприятия "Звезда" Сергея Позднякова сообщает Ren.tv.

Напомним, в сентябре 2019 года глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что огнестрельное оружие может войти в арсенал космонавтов к 2021 году. А перед этим глава отряда космонавтов Олег Кононенко рассказал, что "Роскосмос" изучает вопрос возвращения оружия в аварийный запас космонавтов, предназначенный для выживания на Земле при нештатной посадке.

Однако, про его словам, в "Роскосмосе" только размышляли над этим, так как на принятие таких мер уйдет очень много денег.

Ранее мы рассказывали, что в скором времени у скафандров на МКС заканчивается гарантийный срок, контрактов на производство новых пока нет. Поэтому российские космонавты могут потерять возможность выходить в открытый космос.

Между тем, ранее в Роскосмосе обещают орбитальную станцию к 2030 году. По словам Рогозина, создание новой станции потребует примерно столько же средств, сколько поддержание российского сегмента МКС после 2025 года, так как ее оборудование изношено на 80%.