Нашествие устриц угрожает проведению соревнований на крупном олимпийском объекте в Токио. Экстренная очистка водной трассы уже обошлась в 1,28 миллиона долларов.

Об этом сообщает BBC News.

Водная трасса "Морской лес" в Токийском заливе, на котором будут проходить соревнования по гребле на каноэ и гребле, была готова с опережением графика. Однако поплавки начали тонуть из-за прикрепившихся к ним устриц.

Решение проблемы было трудоемкой задачей. Оборудование, проложенное на расстоянии 5,6 км, приходилось либо вытаскивать на берег и ремонтировать, либо очищать на месте группами водолазов. Всего выловили 14 тонн устриц.

И это были не просто моллюски. Официальные лица выяснили, что это устрицы магаки, которые очень популярны в Японии.

Однако никто не воспользовался рекордным урожаем. "Мы не думали об их употреблении, - сказал член группы газете Asahi Shimbun. - Это повлечет за собой проверки безопасности".

Хотя цены на них различаются по всему миру, эти устрицы могут легко стоить десятки тысяч долларов.

"Морской лес" - единственная гребная трасса международного стандарта во всей стране.

Помимо нашествий устриц, Олимпиаде в Токио также угрожает рекордное количество заразившихся коронавирусом. Так, за 6 дней до Олимпиады Токио вновь обновил антирекорд полугодовой давности – за сутки зарегистрировано 1410 случаев коронавируса.

Напомним, ранее мы ужи писали о том, что в Японии перед Олимпийскими играми, которые состоятся в Токио с 23 июля по 8 августа, ожидают новую, уже пятую волну коронавируса. Ее вызовет штамм вируса "Дельта", а также увеличение числа людей на улицах.