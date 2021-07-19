Журналисты заподозрили власти десятка стран в слежке за журналистами, правозащитниками и адвокатами при помощи шпионской программы Pegasus, разработанной израильской компанией NSO Group для противодействия терроризму и опасным преступникам.

Об этом свидетельствуют результаты расследования, над которым работали 17 журналистских организаций во главе с французской Forbidden Stories.

В расследовании приняли участие сотрудники The Guardian, The Washington Post, Haaretz, Suddeutsche Zeitung, правозащитной организации Amnesty International и Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP).

Программа Pegasus, о которой идет речь, позволяет получить доступ к данным на устройства на базе iOS или Android - в том числе к сообщениям в чатах и электронной почте, фотографиям, данным о местоположении, а также активировать камеру и микрофон без ведома пользователя.

Она была разработана для слежки за опасными преступниками и террористами и доступна только государственным органам власти.

Forbidden Stories и Amnesty International получили перечень номеров телефонов, которых государственные клиенты NSO Group с 2016 года, предположительно, могли выбрать для наблюдения. Оказалось, что среди них есть 65 руководителей компаний, 85 правозащитников, около 600 политиков и чиновников разного уровня, в том числе министры, дипломаты, военные, несколько глав государств и премьер-министров, а также 189 журналистов. Среди них - мексиканский журналист Сесилио Пинеда Бирто, чье имя включили в систему за несколько недель до его убийства.

Номера в систему вводили 10 стран: Азербайджан, Бахрейн, Венгрия, Индия, Казахстан, Марокко, Мексика, Объединенные Арабские Эмираты, Руанда и Саудовская Аравия.

В компании NSO отрицают неправомерное использование ее программного обеспечения. "NSO Group решительно отрицает ложные утверждения, сделанные в вашем отчете, многие из которых являются неподтвержденными теориями", - сказано в заявлении.

Государства также отрицают, что использовали Pegasus для взлома телефонов частных лиц. Об этом заявили Венгрия, Индия, Марокко и Руанда.

Напомним, США обвинили российскую разведку в создании шпионской программы "Дроворуб".

Также мы писали о том, что разоблаченная Сноуденом программа сбора данных в США признана судом незаконной.