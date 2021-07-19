В Иране из-за сильнейшей за полвека засухи на юго-востоке страны в более чем 100 городах наблюдается нехватка воды. В результате протестов из-за водного кризиса погиб один человек.

Об этом сообщает "РИА Новости".

"Вчера во время акций протестов, вызванных недостатком воды, в городе Шадеган в провинции Хузестан люди, затесавшиеся в толпе, открыли огонь по силам безопасности. В результате этого погиб 30-летний мужчина", - заявил замглавы провинции Амид Сабри Бур.

Сообщается, что причиной недостатка воды в юго-западных регионах Ирана стала худшая за последние 50 лет засуха. По данным главы иранской компании по водоснабжению и санитарии, из 304 городов в Иране, которые сталкиваются с водным кризисом, 101 город находится в красной зоне, то есть испытывает острую нехватку воды.

По данным агентства, вместе с этим в стране ухудшается ситуация с коронавирусом. Уходящий президент Роухани заявил, что страна может столкнуться с пятой волной.

Кроме того, за несколько недель произошли несколько крупных кибератак, в том числе 9 июля сбой в системах железной дороги привел к беспрецедентному хаосу на вокзалах по всей стране, были остановлены или отменены сотни поездов, а 10 июля сбой произошел в системах министерства дорог.

Также в Иране произошли крупномасштабные отключения электричества в ведомствах, домах и на промышленных объектах, отключались светофоры. Власти заявили, что увеличить подачу энергии невозможно, так как все станции работают на полную мощность. 8 июля все госучреждения Ирана закрылись на 2 недели из-за непредвиденных отключений электричества.

Напомним, ранее мы писали, что в поселке под Киевом уже месяц нет воды. Жители просят помощи у президента.

Также сообщалось, что запасов воды в крымских водохранилищах после ливней хватит на два года.