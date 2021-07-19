В курортной Кирилловке (Запорожская область) продолжается нашествие медуз: отдыхающие делятся в соцсетях видео, на которых видно, что пляжи буквально усыпаны трупами морских существ, из-за чего в море заходить не хочется.

Видео с усеянными медузами пляжами выкладывают отдыхающие в сеть

"Медузами все усыпано, вонь неимоверная стоит, просто штиль", — говорит автор видео, опубликованного в местном Telegram-канале

В описании публикации попросили сообщить есть ли в Кирилловке пляжи, на которых нет медуз.

Автор другого видео показал, что берег косы Пересыпь в Кирилловке также был усыпан медузами. На самом же пляже, несмотря на светлое время суток, практически не было людей.

"Зайти в воду невозможно, практически никто не купается, ноги печет", — рассказал отдыхающий.

Другой турист рассказал, что некоторые отдыхающие пытались руками выбрасывать медуз на берег, чтобы побыть в море, однако большинство людей предпочли остаться у бассейнов или в номерах.

Ранее мы писали о том, что в Кирилловке, которая стала одним из 10 самых популярных мест отдыха украинцев летом-2020, наблюдается нашествие медуз. Из-за этого многие отдыхающие предпочитают не заходить в море и отдыхать на берегу.

Помимо этого, на пляжах Одессы также отмечается невероятное нашествие медуз. Соответствующие видео опубликовали пользователи в Youtube-канале. На одном из них, медуз заметили вблизи одесского морского вокзала. На видео заметно, как они плавают на поверхности воды.