В Гонконге ученые выяснили, что после прививки американской вакциной от коронавируса Pfizer вырабатывается в 10 раз больше антител, чем после укола китайским препаратом CoronaVac.

Об этом со ссылкой на исследование биологов Гонконга сообщает The Lancet.

Ученые провели исследование, в котором приняли участие 1 442 медработников из государственных и частных больниц. Части из них ввели вакцину вакцину BNT162b2 (Comirnaty; Pfizer/ BioNTech), а другим - вакцину с инактивированным вирусом (клетки веро) (Coronavac; Sinovac). У всех участников эксперимента перед вакцинацией, перед второй дозой и через 21–35 дней после второй дозы брали образцы крови. Также их проверили их на наличие антител к SARS-CoV-2.

В исследовании представлены предварительные результаты лабораторных исследований образцов 93 участников. Оказалось, что у привитых вакциной Pfizer уровень антител существенно вырос как после первой, так и после второй дозы. А у вакцинированных CoronaVac были низкие показатели после первой дозы и умеренные — после второй.

По данным ученых, в подгруппе из 12 человек, которые получили вакцину Pfizer, средний уровень антител составляет 269, тогда как у такого же числа людей в подгруппе, привитой Coronavac, этот показатель достигал всего 27.

Напомним, "Страна" писала о том, что на прошлой неделе Минздрав сообщил о доступности вакцины Pfizer в центрах массовой вакцинации украинцев.

Также мы сообщали, что в Турции провели испытания китайской вакцины от коронавируса CoronaVac. По их данным, в случае получения двух прививок, препарат эффективен в 83,5% случаев.

Кроме того, мы писали о том, что, согласно данным Израиля, среди тех граждан, кто сделал две прививки от коронавируса препаратом Pfizer риск заражения коронавирусом упал на 95,8%.