В Ленобласти России нашли заброшенный дом, под которым располагалась частная подземная тюрьма.

Об этом сообщает местное издание 47news.

Дом расположен в 40 километрах от Петербурга, во Всеволожском районе Ленобласти. Дачное здание заброшено, но под ним скрыт массивный бетонный бункер.

Сообщается, что вход туда был тщательно замаскирован под обычные гаражные ворота, за которыми лежит тяжёлая бетонная плита, опускавшаяся и поднимавшаяся при помощи мощного гидравлического устройства. Механизм пуска также замаскирован.

В помещении находятся камеры с двухъярусными кроватями, встроенные унитазы и рукомойники.

Камеры закрывались на стальные двери, очень напоминающие те, что находятся в "Крестах". Есть место для охраны, разъёмы для компьютеров, для видеонаблюдения. Помещение перегорожено клетками, т.н. "локалками".

Кроме того, рядом с домом находится баня. В ней был потайной лаз, откуда можно было попасть в колодец глубиной в несколько бетонных колец, на дне которого была печь-крематорий. Причем в печь можно было поместиться человеку.

Известно, что первым владельцем дома был сотрудник УФСИН, ушедший в отставку еще в 2004 году, а следующим — некий петербуржец, официально сменивший свою фамилию на Эскобар.

Кроме того, секретная частная тюрьма проходила по делу об убийстве российского бизнесмена Бадри Шенгелия.

Мерседес Шенгелия расстреляли в сентябре 2018 года. Предприниматель был убит на месте. По данным СМИ, именно на этом участке нашли машину, которая преследовала Бадри перед смертью.

Напомним, ранее мы писали, что Украина выставила на продажу огромный советский военный бункер под Ивано-Франковском.

Также сообщалось, что под Винницей у ставки Гитлера "Вервольф" нашли новый бункер.