Служба безопасности Украины установила и разоблачила лиц, ответственных за заказное нанесение тяжких телесных повреждений заместителю Председателя Агентства по розыску и менеджмента активов (АРМА) Владимиру Павленко.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

По предварительной информации, к нападению причастны три человека. Двое из них - выходцы из криминальных кругов.

Изъятые вещи у нападавших. Фото: СБУ

В ходе расследования СБУ установила, что заказчики требовали у исполнителей не убивать жертву, а напугать ее через нанесение тяжких телесных повреждений. В частности, по показаниям задержанных, сначала от них требовали побить и отрезать заместителю Председателя АРМА ухо или палец, а потом это "задание" заменили на "всадить 2 пули в руку и ногу".

Преступники получили предоплату за совершение преступления. Первый транш, который им передали заказчики, составил $ 10 тыс.

СБУ разоблачили нападавших на Павленко. Фото: СБУ

Кроме денег, задержанные передали исполнителю информацию о личности потерпевшего, об образе его жизни, транспортных средствах, которыми он пользуется, адресе проживания, месте работы, графике и маршруте движения, а также другую персональную информацию.

В ходе имитации обстановки преступления была подтверждена версия следствия: исполнитель получил оружие и совершил имитацию выстрелов в потерпевшего.

Ранее, 2 июня текущего года, неустановленные в то время лица напали на заместителя Председателя АРМА Владимира Павленко и совершили несколько выстрелов из огнестрельного оружия. Правоохранители провели обыски по месту жительства фактических исполнителей и заказчиков на территории Киева и Одессы. Трем фигурантам производства объявлен подозрения по ч. 1 ст. 14 (приготовление к преступлению), ч. 2 ст. 121 УК Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение). Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Позже Владимир Павленко заявил, что атака на него связана с его работой. Он также добавил, что существует несколько версий, которыми занимается следствие.