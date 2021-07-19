Жара отступает. Синоптик назвала регионы, в которые похолодание придет уже завтра

Уже во вторник, 20-го июля, в западных, северных и части центральных областей Украины температура воздуха снизится. После этого ожидается распространение прохладных воздушных масс на остальную территорию страны.

Об этом в своем Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее данным, завтра в западных областях ожидается +22...+27 градусов, в северных +25... +28 градусов. В центральных областях, в частности, в Винницкой ожидается +25...+27, в Черкасской +26...+29 градусов, в Кировоградской и Полтавской областях +27...+31 градусов, в Днепропетровской +29...+33 градуса.

В южной части и в восточных областях еще сохранится жара, во вторник ожидается +30...+35 градусов.

Дожди завтра наиболее вероятны в западных и северных областях страны. Во второй половине дня или уже вечером грозовые дожди достигнут Одесской, Николаевской, Херсонской областей, а также центра Украины. Локальные осадки вероятны в Харьковской области, а вот в Днепропетровской их не будет вовсе.

"Контрасты в зоне фронта, обуславливающие дожди и ослабляющие жару - значительные, поэтому местами возможны сильные ливни, град и шквалы! Осторожно!" - предупредила синоптик.

В Донецкой, Луганской, Запорожской областях и в Крыму завтра будет сухая погода.

Что касается Киева, то там завтра ожидается +26...+27 градусов, а в среду ожидается резкий скачок вниз до +22...+24 градусов. Периодически возможны дождь и гроза.

"Серьезное изменение синоптической ситуации влечет за собой и серьезные последствия. Я уже упоминала грозы, ливни, шквалы и град, но и на самочувствие это может негативно повлиять. Встречаем атмосферный фронт - с вниманием и уважением к мощным атмосферным процессам", - пишет Диденко.

Тем временем сейчас на Киев обрушился мощный ураган. В городе стало темно как поздним вечером.

Также мы рассказывали, что спасатели объявили в Украине штормовое предупреждение.