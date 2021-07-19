Новоназначенный глава Министерства внутренних дел Украины Денис Монастырский скорее всего разделит ведомство на несколько инстанций.

Об этом накануне заявил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в эфире телеканала "Украина 24"

Одной из задач Монастырского, по словам Арахамии, является разделение МВД.

"У нас как у правящей коалиции есть план институциональный по поводу того, что такие крупные министерства надо разбивать на несколько инстанций — Нацгвардия должна быть разобщена с полицией, и пограничная служба также. Одна из таких главных задач, которые будут стоять перед министром, — это сделать разделение этих частей", — сказал он.

Нардеп также сообщил, что пограничная служба точно будет отделена от МВД, но по Миграционной службе "вопрос открытый". Как отметил председатель фракции, экс-министр внутренних дел Арсен Аваков был против такого разделения, дискуссия об этом велась два года.

Ранее мы писали о том, что Денис Монастырский "исчезнет" из информационного поля на месяц, чтобы провести аудит ведомства.

Помимо этого, президент Украины Владимир Зеленский внес изменения в состав Совета национальной безопасности и обороны, добавив в него Монастырского.