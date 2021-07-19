12-летняя Таня Тулайдан рассказала, как ей удалось во время паводка спасти жизни четырех детей.

Об этом она рассказала каналу "Первый Кабельный"

Как сообщается, во время мощного наводнения, когда вода стремительно наполняла дом в селе Стебное, что в Раховском районе Закарпатской области, 12-летняя Татьяна Тулайдан спасла своего брата и трех соседских детей.

Таня не испугалась грозы и страшной стихии. Она быстро сориентировалась, выключила электричество в доме и провела детей на второй этаж. Взвешенные действия и быстрая реакция девочки в результате спасла всем жизнь, ведь водяное цунами прибыло настолько быстро и неожиданно, что растеряться в такой ситуации могли бы и взрослые.

"Я немного испугалась, но сестра и брат Юрчик испугались больше. Они плакали и хотели, чтобы мама быстрее пришла, а я их успокаивала", — рассказывает 12-летняя Татьяна.

По словам девочки, она не колебалась на минуты, так как поняла, что ответственность за всех теперь лежит на ней.

"Вода поднялась, когда мы все были в доме и мы смотрели, как она поднималась и все заливала", — рассказывает школьница.

Как сообщает канал, во время непогоды родители Татьяны и младшего сына Юрия работали в поле в соседнем селе и даже не догадывались, что их село накрыл паводок. Как началась гроза, они вернулись домой и не могли поверить в то, что видят — вода сносила все на своем пути.

Напомним, ранее мы рассказывали, как в Закарпатье 12-летняя Таня Тулайдан во время паводка спасла жизни четырех детей. Эта история произошла в пгт Ясиня Раховского района.

Также мы писали, что в Чехии сильный паводок привел к затоплению сел и даже смерти человека.