В России Роспотребнадзор сообщил о ведении российскими учеными работ по созданию биочипа, предназначенного для тестирования на актуальные возбудители воспаления легких.

Об этом сообщается на сайте ведомства, где опубликованы итоги комплексного изучения коронавируса Нижегородским институтом эпидемиологии и микробиологии им. Блохиной.

"Ведутся работы в направлении создания прототипа биочипа для индикации актуальных возбудителей внебольничных пневмоний, в том числе вирусом SARS-CoV-2. Планируется охарактеризовать региональные особенности этиологической структуры внебольничных пневмоний, с учетом которой будет разработан прототип ДНК-биочипа", — говорится в сообщении.

По сути, биочип представляет собой экспресс-тест, который может быстро выявлять тысячи аллергенов, онкогенов и биологически активных веществ. Биочип выглядит как небольшая пластина, с размером стороны в 5-10 мм, являясь матрицей, на которую можно нанести несколько тысяч самых разных микротестов. Их, в свою очередь, создают из биологических макромолекул – ДНК, белков и ферментов.

Если действие компьютерного чипа позволяет лишь подтвердить или опровергнуть наличие определенного патогена, то биочип дает возможность выбрать единственно верный вариант из миллионов возможностей. Сообщается, что чип для тестов на заболевания не планируется вживлять в организм человека, это, по сути, — умная "лакмусовая бумажка".

Этиологическая структура – это совокупность причин, лежащих в основе возникновения той или иной болезни. Характеристика региональных особенностей этиологической структуры, которую планируют в НИЭМ им. Блохиной, представляет собой, по-видимому, классификацию различных пневмоний по условиям их возникновения в зависимости от регионов мира.

"В лабораториях института выполняются научные исследования, связанные с изучением Covid-19, оценка популяционного иммунитета к вирусу SARS-CoV-2 населения Нижегородского региона в условиях пандемии Covid-19, мониторинг заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в субъектах Приволжского федерального округа", — отмечается в сообщении.

Биочип для индикации коронавируса разрабатывают также в Инжиниринговом центре микротехнологии ЛЭТИ в Санкт-Петербурге. Там ученые изучают инновационную систему лечения Covid-19 и выявления заболевания с помощью пептидов, которые, "как замок к ключу", подходят к шипу коронавируса. Если испытания будут пройдены успешно, то эта система может стать первой в России, которая способна всего за 10 минут выявить коронавирус в организме человека.

Сообщается также, что кроме биочипа, в Нижегородском ИЭМ им. Блохиной ведутся исследования для разработки прототипа новой вакцины от коронавируса.

"Разрабатываемый прототип базируется на использовании авторской молекулярной платформы, представляющей собой вирусоподобные частицы на основе белков норовируса человека. Для создания вакцины они были модифицированы белками SARS-CoV-2", — говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Эта вакцина может быть интраназальной, в форме спрея для носа, и применять ее планируют для профилактики коронавирусной инфекции у детей и пожилых людей.

Ранее мы писали о том, что английские медики-вирусологи разработали оригинальную методику, которая позволяет буквально с первых дней заражения человека коронавирусом определить, будет болезнь проистекать в легкой или же крайне тяжелой форме. Для проверки своей теории ученые использовали анализы слюны 88 пациентов, госпитализированных с подозрением на заражение коронавирусом, а также их клинические данные. Диагноз был подтвержден с помощью ПЦР-тестов.

Также недавно в Сколтехе заявили об обнаружении трудноизлечимого "длинного COVID-19", обнаруженного благодаря наблюдениям за антителами.