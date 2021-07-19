В случае, если в Евросоюзе и США будут усиливаться "пророссийские настроения" Украина может совершить геополитический разворот в сторону Востока, в частности, Китая, Турции и Объединенных Арабских Эмиратов.

Об этом в эфире телеканала "Дом" заявил спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу, внештатный советник руководителя Офиса Президента Алексей Арестович.

"И западная элита, военно-политическое руководство Запада раскололось. Потому что даже в Соединенных Штатах в окружении президента Байдена есть люди, которые хотели бы, как они говорят, нормализации отношений с Россией", - сказал Арестович.

Он добавил, что эта "нормализация" может оказаться "очень неприятной для Украины".

"Учитывая предыдущий опыт, как быстро и аккуратно Запад сдал Афганистан, который он 20 лет поддерживал, а потом за неделю сдал", - напомнил советник руководителя ОП.

"Страх некоторых лиц на Западе перед Китаем настолько велик, что они хотят перетащить Российскую Федерацию на сторону Запада, даже ценой навязывания Украине российского варианта решения российско-украинского конфликта ... И очень много сил на Западе считают, что это небольшая цена: пожертвовать украинскими интересами. Не до конца, конечно, дав какие-то компенсации, дав какие-то гарантии, но поделить сферы влияния на Украину между Евросоюзом и Россией, например, и лишить нас права на собственную историческую судьбу", - добавил он.

Арестович также заявил, что также есть часть элит в ЕС, США и в целом в мире, которая занимает украинскую сторону, в частности, выступает против "Северного потока-2".

"Есть Великобритания, является Турция. Звонок президента был лидеру Китая - это еще одна ось, по которой мы можем сбалансировать наши отношения. Намечается большое азиатское турне президента", - сказал Арестович.

Он также выразил мнение, что если "пророссийские настроения" в Европе и на Западе будут усиливаться, то Украине придется пересмотреть свой геополитический вектор.

"И общий месседж такой, как мне кажется, - если Запад захочет подружиться с Россией ценой сдачи украинских интересов или значительной их части, то мы развернемся на Восток, и так перебалансуемо нашу позицию. Поэтому в международной политике Украина находится на грани фола", - заявил спикер украинской делегации в ТКГ.

Арестович также уточнил, что в "развороте на Восток" он подразумевает выстраивание системы отношений с Китаем, Вьетнамом, Турцией, Объединенными Арабскими Эмиратами, с Катаром и другими странами.

"Имеющие и финансовый, и политический ресурс для того, чтобы не дать Украине десубьективизировать, то есть, не дав исторической судьбы, субъектности, как хочется многим на Западе, заплатив цену за нормализацию отношений с Россией и перетягивание ее в борьбе с Китаем на свою сторону. Это огромная ловушка, опасная. Сейчас против нее идет борьба. Президент борется за субъектность Украины", - резюмировал спикер украинской делегации в ТКГ.

Напомним, ранее он назвал безрезультатными переговоры Зеленского с канцлером Германии Ангелой Меркель, а также обвинил главу немецкого правительства в "сдаче украинских интересов в пользу России".

Тем временем ранее в этом месяце Зеленский провел телефонные переговоры с председателем Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпином. В частности, стороны договорились заключить соглашение о безвизе между странами.

Отметим, что недавно Арестович уже заявлял о возможности "разворота" Украины в сторону Китая.

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