В российском Минздраве заявили, что в день вакцинации от коронавируса нельзя ходить в баню и употреблять алкоголь.

Об этом со ссылкой на главу Минздрава РФ Михаила Мурашко сообщает "РИА Новости".

"Любая инъекция вызывает определенный дискомфорт, тем более, что мы вводим иммунобиологический препарат... Нужно помнить, что спорт нужно исключить, какие-то большие нагрузки. Рекомендуют все-таки такой лечебно-охранительный режим. Ну и конечно же, исключить какие-то походы в баню, алкоголь в этот день точно не нужно употреблять", - сказал Мурашко.

Напомним, недавно в украинском Минздраве рассказывали, что после получения дозы прививки от коронавируса можно мочить место введения вакцины, а также употреблять алкоголь в разумных количествах. Впрочем, большие дозы алкоголя подавляют иммунную систему, что может ослабить иммунный ответ на вакцину.

Также мы сообщали, что после вакцинации необходимо немедленно сообщить семейному врачу или обратиться в медицинское учреждение, если после прививки возникли следующие симптомы: судороги; потеря сознания; рвота; сыпь на теле; сильная боль; температура выше 38°C; спутанность речи.