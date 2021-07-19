Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по факту вынесения 14 июля 2021 года коллегией судей Кассационного административного суда в составе Верховного Суда решения в пользу судьи Конституционного Суда Александра Тупицкого, который оспаривал Указ президента о своем увольнении.

Об этом со ссылкой на данные реестра судебных решений сообщает судебно-юридическая газета

Как сообщается, 15 июля 2021 года Главное следственное управление ГБР начало досудебное расследование в уголовном производстве под № 62021000000000603 по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса (Злоупотребление властью или служебным положением, приведшее к тяжким последствиям).

В связи с этим, старший следователь ГБР Кирилл Петрухин в тот же день попросил КАС ВС предоставить ГБР:

надлежащим образом заверенную копию дела № 9901/96/21, решение коллегии судей КАС ВС от 14 июля 2021 года, а также журналы судебных заседаний по данному делу; данные автоматизированной системы документооборота КАС ВС о движении документов дела № 9901/96/21 и распределении иска; копии записей технической системы, которая фиксировала ход судебного заседания при рассмотрении дела № 9901/96/21.

Соответствующие документы КАС ВС должен передать ГБР к 21 июля 2021 года.

Как отметил в своем письме в КАС ВС следователь ГБР К. Петрухин, указанное уголовное производство находится "на усиленном ведомственном контроле со стороны руководства Государственного бюро расследований".

Как сообщалось, 14 июля Верховный Суд признал указ президента Владимира Зеленского, который отменяет назначение Александра Тупицкого судьей Конституционного суда Украины, противоправным.

Напомним, в конце прошлого года Зеленский созвал заседание СНБО для отстранения Тупицкого. Затем президент подписал указ об отстранении главы КСУ сроком на два месяца с этой должности.

Затем Конституционный суд заявил, что отстранение Тупицкого президентом противоречит Конституции Украины. Для принятия решения об увольнении судьи КС, согласно Конституции Украины, необходимы по меньшей мере 12 голосов судей КС. В противном случае судья продолжает выполнение обязанностей.

В первый день февраля стало известно, что Кассационный административный суд, который входит в состав Верховного суда, зарегистрировал иск Александра Тупицкого, в котором он оспаривает указ президента Владимира Зеленского "Об отстранении от должности судьи Конституционного суда Украины". После этого Верховный суд отказал в открытии производства по делу об отстранении судьи.

26 февраля президент снова подписал указ об отстранении Тупицкого от должности судьи Конституционного суда с 28 февраля на один месяц.

Через месяц Зеленский подписал указ, который отменяет указ Виктора Януковича от 14 мая 2013 года №256 "О назначении А.Тупицкого судьей Конституционного суда Украины".

В свою очередь Александр Тупицкий подал иск против КСУ с требованием выплатить ему почти миллион гривень.