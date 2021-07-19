Российское судно "Академик Черский", которое с конца марта прокладывало газопровод "Северный поток-2" в водах Дании, переместилось в исключительную экономическую зону Германии. Там трубоукладчик будет укладывать 2,6-километровый участок второй нитки газопровода.

Об этом со ссылкой на пресс-службу Nord Stream 2 AG сообщают "РИА Новости".

"Трубоукладочное судно "Академик Черский" уложит 2,6-километровый участок второй нитки трубопровода в исключительной экономической зоне Германии. Все работы проводятся в соответствии с полученными разрешениями", - сообщил оператор проекта.

"Академик Черский" покинул воды Дании в ночь с 18 на 19 июля, судно-трубоукладчик "Фортуна" остается на данный момент в датских водах.

Напомним, "Страна" писала о том, что 10 июня морская часть первой нитки российского газопровода "Северный поток-2" была технически завершена. Уже с 11 июня начались пусконаладочные работы по заполнению ее газом.

Также мы писали о том, что полностью закончить строительство трубопровода "Северный поток-2" планируют к концу августа 2021. Для этого необходимо завершить прокладку второй из "веток".