Вся Украина соответствует показателям зеленой зоны карантина. В пяти областях не выявили новых случаев ковида

По состоянию на утро понедельника, 19 июля, все регионы Украины соответствуют показателям зеленой зоны карантина. За прошедшие сутки в пяти областях не выявили ни одного нового случая коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Украины.

Случаев заражения коронавирусом за минувшие сутки не выявили в Запорожской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Закарпатской и Черниговской областях.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в г. Киев (82), Одесской (18), Житомирской (18), Киевской (12) и Харьковской (10) областях.

Всего за сутки в Украине выявили 182 случая коронавирусной болезни, госпитализировали 307 человек, умерли 5 пациентов, а выздоровели 187.

По словам министра здравоохранения Виктора Ляшко, к концу лета индийский штамм коронавируса "Дельта", который является более заразным, чем остальные, вытеснит другие разновидности инфекции. Тем временем в Украине продолжается активная подготовка ко вспышке мутировавшего вируса.

Ранее "Страна" подробно разбиралась, как украинские власти готовятся к очередной вспышке Covid-19.