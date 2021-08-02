30-летие Дня Независимости в Украине отметят с размахом. По всей стране запланированы более 150 торжественных мероприятий.

Среди них военный парад, который, по словам президента, пройдет на суше и на море - в Киеве и Одессе.

Также состоится большой концерт украинских звезд на НСК "Олимпийском" и выступление итальянского тенора Андреа Бочелли.

Финансируют мероприятия за счет государственного и местных бюджетов, а также частных инвестиций, грантов и донорской помощи. Всего потратят пять с половиной миллиардов гривен.

Правда, непосредственно на торжества из них уйдет только сто миллионов. Остальное - на реконструкцию шести региональных аэропортов, завершение строительства нового комплекса в "Охматдет" и другие места, где можно "перерезать ленточку".

Собрали информацию о самых важных мероприятиях 24 августа и накануне - где и когда они состоятся.

24 августа. Военный парад

Где и когда: Военный парад состоится в Киеве на Крещатике и Майдане. Время пока не озвучили, но в прошлые годы парады проходили с 10 утра.

Также парад пройдет в других городах, как на море, так и на суше, поскольку в нем примут участие все виды войск, в том числе флот. Одним из мест проведения была озвучена Одесса. Там будет морской парад. На празднование туда пригласили представителей флот стран-партнеров.

Что будет: По Крещатику и Майдану в Киеве пройдут колоны военных и техники. Также запланирован пролет авиации над городом. Воздушная колонна будет состоять из 51 самолета и 16 резервных.

Украинская боевая авиация, фото Дмитрия Муравского с сайта avianews.com

На Трухановом острове дадут артиллерийский салют. На Михайловской площади собираются организовать выставку военной техники и вооружения.

На Днепре, возле Киевского речного вокзала и Труханова острова, покажут торжественное прохождение катеров.

В Одессе возле морского порта (мыс Малый фонтан и Морской вокзал) состоится торжественное прохождение боевых кораблей и судов, а также пролет авиации.

Киевский парад уже успел попасть в скандал историей с каблуками у курсанток, которые показались некоторым слишком высокими. Минобороны обвинили в сексизме, ведомство вынуждено было оправдываться.

24 августа. Марш националистов

Где и когда: В Киеве в 13:00 свой парад собираются провести националисты. Мероприятие называется "Марш защитников Украины".

Что будет: Сбор объявлен в парке Шевченко. Националистов и атошников будут свозить автобусами со всех областей. Маршрут пока неизвестен, однако в предыдущие годы марш шел от парка на Крещатик, а оттуда на Майдан.

24 августа. Концерт на НСК Олимпийском

Где и когда: В Киеве на НСК "Олимпийский" состоится концерт украинских звезд - "Независимость в нашей ДНК. День независимости страны". Начало в 18:00. Он будет длиться три часа.

Что будет: На концерте заявлены следующие исполнители:

Сергей Бабкин, Ирина Билык, Олег Винник, Вопли Видоплясова, Братья Гадюкины, Валентин Дитюк, Тина Кароль, Нина Матвиенко, Арсен Мирзоян, Наталья Могилевская, Людмила Монастырская, Океан Эльзы, Виктор Павлик, Тарас Петриненко, Оля Полякова, Александр Пономарев, Потап, София Ротару, Руслан, Скай, Скрябин, Христина Соловей, ТНМК, BRUTTO, DOROFEEVA, DZIDZIO, GO-A, Джамала, KAZKA, Монатик, MOZGI, TAYANNA, Верка Сердючка, Киевский симфонический оркестр и ансамбль имени Вирского.

Там же на "Олимпийском" пройдет выступение итальянского оперного певца Андреа Бочелли. Его анонсировал Зеленский.

"Средства, собранные на этом концерте итальянского гения, мы направим на событие украинского гения - это Центр современного искусства "Музей Ивана Марчука", - рассказал президент.

На концерт также приглашали группу Green Gray, но потом их со скандалом вычеркнули, заявив, что они поют на русском языке и критикуют закон о тотальной украинизации. Мы писали об этом подробно.

На концерте 24 августа обещают световое и дрон-шоу. Музыкальный перфоманс завершится фейерверком.

Билеты можно купить на сайте "Karabas". Цены от 200 до 2700 грн. Музыканты не получат гонорар. Деньги за билеты пойдут на развитие Центра современного искусства - музея Ивана Марчука. К слову, покупка так и оформляется - "благотворительный взнос".

Но факт остается фактом: главный концерт к юбилею независимости оказался платным для украинцев.

Иллюстративное фото с сайта concert.ua

Что будет в другие дни?

22 августа. Вручение награды "Национальная легенда Украины" за выдающиеся личные заслуги в становлении независимой Украины. Ее получат шесть украинцев - спортсмены и музыканты.

23 августа. Поднятие сине-желтого флага в географическом центре Украины, который расположен в Черкасской области.

Главное событие этого дня - саммит "Крымской платформы", о котором "Страна" подробно рассказывала.

Также в этот день состоится саммит первых леди и джентльменов "Мягкая сила в новой реальности", который инициирует Елена Зеленская;

Пройдет и праздничный концерт для лидеров государств в Национальной опере Украины.