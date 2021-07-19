На территории Широковской ОТГ Запорожского района в Запорожской области из Днепра вытащили труп мужчины. К его ногам была привязана гантеля.

Об этом пишет местное издание "ZаБор".

По данным источников издания в полиции, вечером 18 июля, на территории Широковской ОТГ, в воде обнаружили труп мужчины, на вид примерно 30-35 лет. На место прибыли правоохранители.

Сообщается, что по состоянию тела было установлено, что оно находилось в воде длительное время. Ноги мужчины были связаны и к веревке прикреплена гантель, весом 8 кг. Сам мужчина был в нижнем белье. Личность его до сих пор не установлена.

Напомним, в мае в Николаеве обнаружили мертвой 20-летнюю Екатерину Билоненко, которую объявили в розыск как без вести пропавшую в понедельник, 3 мая. А в среду, 5 мая, тело девушки обнаружили в реке в Заводском районе города.

Также мы писали, что в мае в Днепропетровской области полицейские обнаружили тело 23-летнего Ярослава Пурика. Парня разыскивали как пропавшего без вести с 10 апреля. Труп находился в реке, в трех метрах от берега. Правоохранители вызвали спасателей, которые позже достали тело и передали его сотрудникам полиции.