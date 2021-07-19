В Украине объявили штормовое предупреждение. Спасатели назвали регионы, где будет бушевать непогода
В понедельник, 19 июля, в ряде регионов Украины ожидается шквальный ветер и осадки, спасатели объявили штормовое предупреждение.
Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
"19 июля грозы, днем местами град и шквалы 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый)", - сообщили спасатели.
По прогнозам синоптиков Укргидрометцентра, в западных областях днем и в северных, Винницкой, Черкасской и Кировоградской областях, - грозовые дожди, местами град и шквалы 15-20 м/с. А в Карпатах - значительные дожди. На остальной территории без осадков. Ветер северо-западный, на востоке юго-восточный, 5-10 м/с.
Синоптик Наталья Диденко прогнозирует, что наиболее комфортная температура воздуха сегодня будет в западных областях Украины - +23...+28. Во всех остальных регионах сохранится жаркая погода - столбики термометров покажут до 35 градусов.
Напомним, ранее эксперты министерства здравоохранения посоветовали украинцам проверять индекс ультрафиолетового излучения при помощи смартфона перед выходом на улицу.
Также медики рассказывали о тяжелых последствиях распития алкогольных напитков в жаркую погоду.