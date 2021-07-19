В понедельник, 19 июля, в ряде регионов Украины ожидается шквальный ветер и осадки, спасатели объявили штормовое предупреждение.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"19 июля грозы, днем ​​местами град и шквалы 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый)", - сообщили спасатели.

По прогнозам синоптиков Укргидрометцентра, в западных областях днем и в северных, Винницкой, Черкасской и Кировоградской областях, - грозовые дожди, местами град и шквалы 15-20 м/с. А в Карпатах - значительные дожди. На остальной территории без осадков. Ветер северо-западный, на востоке юго-восточный, 5-10 м/с.

Синоптик Наталья Диденко прогнозирует, что наиболее комфортная температура воздуха сегодня будет в западных областях Украины - +23...+28. Во всех остальных регионах сохранится жаркая погода - столбики термометров покажут до 35 градусов.

Напомним, ранее эксперты министерства здравоохранения посоветовали украинцам проверять индекс ультрафиолетового излучения при помощи смартфона перед выходом на улицу.

Также медики рассказывали о тяжелых последствиях распития алкогольных напитков в жаркую погоду.