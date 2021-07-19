В скором времени у скафандров на МКС заканчивается гарантийный срок, контрактов на производство новых пока нет. Поэтому российские космонавты могут потерять возможность выходить в открытый космос.

Об этом со ссылкой на генерального конструктора НПО "Звезда" Сергея Позднякова сообщает "РИА Новости".

"Нужны новые скафандры. Уже три года я убеждаю заказчика, что требуется начинать изготовление новой партии скафандров. Но до сих пор контракт на изготовление не заключен", - сказал он.

По его словам, из-за возникшей задержки в заказе новых скафандров пропали некоторые поставщики материалов или сами материалы, применявшиеся в производстве. Использование новых материалов требует больших сумм и сроков производства, а также дополнительных испытаний

Напомним, в конце июня астронавты МКС вышли в открытый космос для монтажа солнечных панелей. В ходе предыдущего выхода, который произошел 16 июня, астронавты смонтировали первую панель, однако из-за возникших технических проблем они не смогли ее развернуть.

Также мы писали о том, что в NASA хотят продлить работу МКС на орбите Земли до 2030 года, Роскосмос выступает против.