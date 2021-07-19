Грузинские власти освободили двух украинцев, которых задержали на яхте и приговорили 4 годам тюрьмы за якобы незаконное пересечение государственной границы.

Об этом в своем Твиттере сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"С ноября 2020 года мы работали над освобождением украинских яхтсменов Юрия Хомича и Владимира Дьяченко, задержанных в Грузии. Сегодня Грузия освободила их из-за решетки. Я благодарен грузинской стороне за это решение, которое соответствует духу стратегического партнерства между нашими странами",- написал глава государства.

Напомним, осенью прошлого года грузинские пограничники задержали яхту, которая направлялась в Турцию вдоль берега Грузии. На ее борту находились граждане Украины Владимир Дяченко и Юрий Хомич, а также владелец яхты гражданин Грузии Михаил Батурин.

В феврале МИД Украины призвал Грузию ускорить расследование по задержанной яхте с украинцами на борту.

На прошлой неделе задержанных на яхте в Грузии украинцев приговорили к 4 годам за незаконное пересечение границы. В связи с этим МИД Украины призвал Грузию пересмотреть решение Батумского городского суда.