В ночь с 18 на 19 июля на трассе Одесса - Мелитополь - Новоазовск произошло смертельное ДТП, в котором погиб 29-летний полицейский Дмитрий Сапога.

Об этом сообщила пресс-служба МВД Украины

По предварительным данным, патрульный дежурил на отрезке дороги М-14 "Одесса - Мелитополь - Новоазовск" в Херсонской области. Он остановил для проверки грузовой автомобиль.

В это же время другой автомобиль DAF, водитель которого не учел дорожной обстановки, а также безопасной дистанции и скорости, врезался в служебное авто полицейских и Дмитрия, стоявшего около машины.

Полицейский погиб на месте происшествия, получив травмы, несовместимые с жизнью. Обстоятельства ДТП выясняются.

Напомним, "Страна" писала о том, как 18 июля под Луцком авто врезалось в дерево: три человека погибли, девять пострадали. При этом один из погибших и шестеро из пострадавших - это дети.

Также мы писали о том, что днем в воскресенье, 18 июля в Харьковской области на автодороге Пещанка-Карловка-Полтава произошло ДТП. Столкнулись авто Renault Sandero и Dacia Logan, в результате 1 человек погиб.