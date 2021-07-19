Вечером в воскресенье, 18 июля, в Москве 40-летний украинец сбросил из окна 15-го этажа жилого дома бывшую девушку и сам прыгнул следом.

Об этом сообщает "Вечерняя Москва".

Инцидент произошел на улице Борисовские Пруды. 40-летний Дмитрий Титаренко приехал к своей бывшей девушке - 32-летней Юлии Кузьминой. Пара рассталась недавно, мужчина собирался забрать из квартиры свои вещи.

Между Дмитрием и Юлией возник конфликт, в ходе которого мужчина выбросил бывшую девушку из окна. После этого он выбросился из окна.

Для обоих падение с большой высоты оказалось смертельным.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

Напомним, недавно в Москве мальчик-аутист выбросил новорожденную сестру из окна многоэтажки. Инцидент произошел на улице Левобережной. Малышке было 8 дней, она погибла от падения с 7 этажа. Мать в момент трагедии была дома, за ребенком не уследила.

Также мы писали о том, что заробитчанка из Украины попала в рабство в Подмосковье. Ее заставили выпрашивать у прохожих деньги, а потом отдавать их людям, которые держали ее в рабстве. Девушка решила сбежать и выпрыгнула из окна квартиры на втором этаже, сломав себе два позвонка.