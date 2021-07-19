Известный комический актер из Великобритании Саша Барон Коэн поддержал президента США Джо Байдена, который заявил, что Facebook убивает людей дезинформацией о коронавирусе, и призвал американские власти привлечь к ответственности главу компании Марка Цукерберга.

Об этом актер написал в Twitter.

"Президент прав - Facebook убивает людей. Руководителей компаний сажали в тюрьму за меньшее. Но по законам США руководители социальных сетей обладают почти полной неприкосновенностью, и это безумие. Измените закон. Привлеките Марка Цукерберга и Facebook к ответственности за смерти, которые они несут", - написал Коэн.

Напомним, президент США Джо Байден обвинил социальные сети, такие как Facebook, в отсутствии реакции на распространение дезинформации по поводу коронавируса. "Они (соцсети - Ред.) убивают людей. У нас есть пандемия только среди невакцинированных людей. И они убивают людей", - заявил президент США.

Добавим, что в мае этого года администрация социальной сети Facebook приняла решение больше не удалять посты о том, что коронавирус был создан в лаборатории. А в феврале компания решила удалять публикации об опасности вакцин от коронавируса.