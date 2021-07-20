После того, как Совет Европы внес Украину в "белый ковид-список" стран, из которых рекомендовано разрешить въезд, несколько стран-членов ЕС ослабили ограничения для украинцев.

Пока таких стран шесть из 28 государств Европейского союза. О появлении каждой новой страны в списке сообщает МИД Украины.

Разбирались, на каких условиях можно въехать туда, где выполнили рекомендации Совета Европы и сняли ограничения на въезд граждан Украины.

Германия

С 18 июля ФРГ открыла въезд для всех граждан Украины. Раньше туда пускали только полностью привитых от коронавируса (прививками одобренными в ЕС) и тех, кто обосновал исключительные основания для въезда.

Но с этой недели все граждане Украины могут беспрепятственно посещать Германию. Единственное условие для тех, кто летит самолетом - нужно предъявить актуальный отрицательный тест на коронавирус. Или же сертификат о вакцинации или справку о выздоровлении, если вы переболели.

Скриншот с сайта посольства Германии в Украине

На сайте посольства не говорится, какие вакцины принимаются для въезда. Но раньше речь шла только о тех, которые были одобрены местным Институтом Пауля Эрлиха. По состоянию на сейчас, там значатся две вакцины: "АстраЗенека" и Pfizer.

Украинцы, которые полетели в Германию, рассказали, как пересекали границу.

"Прилетела во Франкфурт, у меня две дозы "Астра Зенеки", на всякий случай еще и сделала ПЦР-тест, но его никто не посмотрел. Проверили только документ о вакцинации при посадке - и бегло глянули на контроле в аэропорту уже в Германии", - рассказала нам Галина Андрусяк, которая 19 июля приехала в Германию по биопаспорту.

"Я тест не делал, у меня две дозы вакцины. Тест никто и не спрашивал", - делится прилетевший в Берлин Олег Мосийчук.

Дания

Дания открылась для всех типов путешествий украинцев с 17 июля. При этом все равно понадобится сделать два ПЦР-теста - перед въездом и после этого.

Об этом говорится на сайте датской полиции, которая регулирует въезд в страну. Украина там с 17 июля входит в "желтый" список (хотя ЕС и переместил Украину в "зеленый).

От жителей стран "желтой" зоны нужен ПЦР-тест, сделанный до поездки, и еще один тест сделают прямо на границе. А вот указывать уважительную причину для въезда, как было раньше, теперь не надо.

Скриншот с сайта полиции Дании

Эстония

С 19 июля в Эстонии начали действовать новые правила въезда из стран Европы. Украина вошла в "зеленый список", поэтому граждане нашей страны могут не проходить по приезду 10-дневную изоляцию и не делать тест по прибытии.

Более того - им даже не нужен ПЦР-тест, говорится на сайте МИД Эстонии. Пока известно, что такие правила будут действовать с 19 по 25 июля.

Скриншот с сайта МИД Эстонии

Латвия

Латвия внесли Украину в "зеленый" список стран, который обновляется еженедельно.

Чтобы въехать, достаточно будет предъявить отрицательный результат ПЦР-тестирования, сделанный не более чем за 72 часа до пересечения границы - или тест на антигены, проведенный не раньше, чем за 24 часа.

Скриншот с сайта Центра профилактики и контроля заболеваний Латвии

Вакцинированным по прибытию в Латвию достаточно будет предъявить ковид-сертификат о полной вакцинации препаратами AstraZeneca (Vaxzevria), Pfizer или о том, что лицо переболело Сovid-19.

Бельгия

После рекомендации Совета ЕС Бельгия также открыла границы для всех типов путешествий из Украины. Об этом 16 июля сообщило посольство Бельгии в Украине.

"Сняты ограничения на поездки в Бельгию для жителей Украины", - говорится в Facebook посольства.

При этом на правительственном сайте по борьбе с ковид-19 говорится, что путешественники все равно должны заполнять форму на въезд за 48 часов до визита.

Там же говорится, что при въезде из "зеленой" зоны обязателен ПЦР-тест, но ни теста по прибытии, ни самоизоляции не нужно.

В МИД Украины добавляют, что для въезда в Бельгию необходимо иметь:

- документально подтверждение цели поездки (например, приглашение, бронь отеля и так далее),

- подтверждение финансовой состоятельности,

- полис медстраховки, который признается на территории стран ЕС.

На правительственном сайте говорится, что Бельгия придерживается зонирования Совета Европы, который внес Украину в "зеленый" список. Однако пока Брюссель на своем сайте этот список не обновил, и Украины там нет. То есть при планировании поездки лучше посоветоваться с авиакомпанией.

Словения

Открыла границы для украинцев и Словения.

По данным МИД Украины, туристов пускают при наличии негативного ПЦР-теста (за 72 часа до пересечения границы), отрицательного теста на определение антигена (не более чем за 48 часов до пересечения границы), либо же сертификата о прививках против коронавируса.

Что происходит в других странах?

Италия украинцев для туризма не пускает. Тем, у кого есть основания для въезда, он разрешен при наличии вакцинации или отрицательного теста, сделанного за 72 часа до поездки.

"Я прилетела в Бергамо. На границе посмотрели отрицательный тест и все. О карантине и слова не было. Точнее было, но выбор: карантин или отрицательный тест. Но это, я считаю, формальность, потому что тест смотрят в Украине в аэропорту", - говорит нам Лада Костенко.

"Прилетела с двумя детьми в Болонью, ничего за карантин не сказали. По документам у нас в Украине только спросили, зачем летим и есть ли тест - и даже его не посмотрели. В Италии не спрашивали ничего, я просто дала паспорт, а на тест на ковид даже не смотрели", - рассказала Екатерина Мелех из Нововолынска.

Испания. Украинские туристы могут посещать Испанию со справкой о вакцинации (при этом принимают все вакцины, которыми сейчас прививают в Украине). Лишь с тестом не пустят.

Также нужно заранее заполнить формуляр санитарного контроля или загрузив мобильное приложение Spain Travel Health-SpTH на телефон, получить QR-код для предоставления перед посадкой в ​​аэропорту и по прибытии. При заполнении туристы указывают паспортные данные, информацию о прививках и адрес проживания в Испании.

Однако на практике, по рассказам наших туристов, все выглядит еще проще.

"У нас есть справки о вакцинации "Астра Зенекой", но их в Испании никто даже не проверял. Лишь при посадке посмотрели представители авиалиний. Нужно еще до вылета заполнить анкету и отсканировать код по прилету - и все. Сейчас мало туристов, Барса без толп, отдых отличный", - делится со "Страной" Ирина Хамардюк, которая третий день отдыхает с мужем в Барселоне.

Франция требует справку о вакцинации признанными в ЕС вакцинами (Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson), кроме которой некоторые авиакомпании могут запросить тест ПЦР, сделанный не боле чем за 72 часа до вылета.

Одни туристы говорят, что у них спрашивали только тест, у других - смотрели и справку о прививках.

"При посадке у нас посмотрели тест. А во Франции попросили сделать еще один по прилету - стоит 70 евро (антиген-тест - 40 евро). И все", - рассказала нам Любовь Забигайло, которая улетела к друзьям в Ниццу.

"У нас смотрели документ о вакцинации при посадке на самолет. В Париже тоже попросили его показать. Теста мы не делали", - говорит нам турист Игорь Космеда.

Венгрия для туризма украинцев не пускает - только для транзита. Тех, кому можно въезжать, пускают справкой о вакцинации или тестом. Официально венгры признают только тесты, сделанные у себя.

"Я ехал с бумагой о прививках, но товарища пустили с тестом, причем сделанным в Украине. Но обязали сделать еще один - уже в Венгрии", - рассказывает один из путешественников.

Польша и Словакия. А вот с ближайшими украинскими соседями все намного сложнее - Польша не пускает украинцев по безвизу, только на учебу или работу. Кроме того, иностранцы без прививки, въезжающие в Польшу, должны пройти 10-дневный карантин.

"Польша отказалась пускать туристов по биопаспортам, разрешает въезд только из стран ЕС", - сказал нам живущий в Варшаве Тарас Романенко.

Словакия, кстати, тоже не пускает украинских туристов - ни с тестами, ни с вакцинами.

По другим странам ЕС: туристов к себе не пускают Португалия, Чехия и Швеция. Въехать с вакцинацией препаратами, зарегистрированными в ЕС можно в Литву, въехать с вакцинацией всеми препаратами, которыми прививают в Украине можно в Австрию, Венгрию, Нидерланды и Финляндию.