В северной Финляндии начался сезон сбора урожая морошки и черники. В страну уже приехали первые группы наемных сборщиков-иностранцев.

Об этом пишет телерадиокомпания Yle.

Как сообщается, основными сборщиками ягод в этом сезоне будут заробитчане из Украины и их коллеги из Таиланда.

В Ассоциации предпринимателей, работающих в сфере натуральных продуктов уточнили, что из Таиланда приедут почти 3 тысячи сборщиков морошки и черники. Количество работников из Украины оценивается примерно в 500-600 человек.

При этом эксперты отмечают, что из-за засухи урожай лесных ягод в Финляндии ожидается хуже, чем в прошлом году.

Напомним, ранее мы писали, что в Финляндии с началом нового сезона ожидают приезда более 10 тысяч иностранных работников, большинство из которых - украинцы. Перед началом работы все сборщики сдадут тест на коронавирус, а затем проведут две недели на карантине.

В то же время "Страна" подробно писала о том, как украинцев массово обманывают на заработках в Финляндии. То, как эксплуатируют украинцев, расследовала финская телерадиокомпания Yle. Журналисты рассказали типичную историю трех украинцев, которым пообещали 12 евро в час и легальное трудоустройство.